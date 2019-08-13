США ужесточают правила получения грин-карт

Американские власти с октября ограничат выдачу грин-карт тем иммигрантам, которые полагаются на государственные социальные выплаты. Как пишут «Ведомости» , соответствующее распоряжение обнародовал Белый дом.

Теперь власти США, решая вопрос о предоставлении права на проживание в стране, будут стремиться определить вероятность того, что человек может стать «обузой для общества». Как подчеркнул и.о. директора службы гражданства и иммиграции США Кен Куччинелли, эта мера позволит защитить американских налогоплательщиков. «Решение основывается на старом американском принципе самостоятельности. Это ключевой принцип «американской мечты», – сказал он.

Нововведение вступит в силу в октябре и коснется иммигрантов, получавших социальные выплаты более 12 месяцев за последние 3 года.

Заявления на визы могут быть отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства (социальное обеспечение, продовольственные талоны или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid).