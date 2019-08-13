Порядка 52 млн тонн нефти добыли в Казахстане за 7 месяцев

По итогам семи месяцев текущего года Казахстан добыл 52,23 млн тонн нефти и конденсата, в том числе, на трех крупных месторождениях добыто 31,6 млн тонн, сообщили во вторник в пресс-службе министерства энергетики.

«Объем добычи нефти и конденсата за 7 месяцев составил 52,23 млн тонн – это 101,2% к плану. Однако это 98,7% к аналогичному периоду прошлого года», - сообщил руководитель пресс-службы ведомства Нурлыбек Женисбек.

Он отметил, что снижение добычи прогнозируемое, и оно произошло из-за ремонта на трех крупных месторождениях.

Вместе с тем на Кашагане, Тенгзе и Карачаганаке добыто за семь месяцев 31,6 млн тонн

«Кашаган – 7,2 млн тонн, Тенгиз – 17,5 млн тонн, Карачаганак – 6,9 млн тонн», - проинформировал Нурлыбек.