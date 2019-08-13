Горит лес на 500 га, также тушат степной пожар
  • 225
В Карагандинской области из-за природных пожаров объявили режим ЧС
Иллюстративное фото

В Карагандинской области из-за природных пожаров объявили режим ЧС, сообщает «Казинформ».

Накануне в Каркаралинском районе в 30 км южнее поселка Егиндыбулак произошло загорание сухой травы с переходом огня на лесостепную территорию Бахтинского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка. В тушении пожара задействована группировка сил и средств ДЧС области, Каркаралинского государственного национального природного парка, Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, добровольных противопожарных формирований, местной полицейской службы в количестве 169 человек и 27 единиц техники.

«Сегодня к месту пожара вылетел вертолет МИ-8 АО КЧС со сливным устройством. Тушение пожара затруднено рельефом местности, сильной задымленностью. Предварительная площадь лесопокрытого пожара – 500 га. Одновременно проводится тушение степного загорания на открытой местности. Акимом Каркаралинского района, который находится на месте пожара, готовится решение об объявлении ЧС природного характера местного масштаба», - сообщил заместитель начальника ДЧС Биржан Каримов.

Всего с начала года на территории государственного лесного фонда области произошло 15 лесных пожаров на общей площади 28 га. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение с огнем, разведение костров, грозовые разряды, неисправные искрогасители сельскохозяйственной техники. С начала пожароопасного периода в Карагандинской области зарегистрировано 333 пожара и загорания сухой травы в степных массивах, общая площадь которых составила 16 тыс. га. На данный момент на контроле ДЧС области находятся 5 степных горений в Бухар-Жырауском, Улытауском, Абайском, Аткогайском и Каркаралинском районах.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Спецназ штурмует резиденцию бывшего президента Кыргызстана. Онлайн
Новости
Дарига Назарбаева переназначена депутатом сената
Новости
1,5 млн казахстанцев не смогут брать потребительские кредиты
Новости
Понижение температуры и дожди ожидаются в Казахстане
Новости
КНБ заявил о завершении тестирования сертификата безопасности
Новости
Жара на юге Казахстана ослабнет