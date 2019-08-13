В Карагандинской области из-за природных пожаров объявили режим ЧС

Накануне в Каркаралинском районе в 30 км южнее поселка Егиндыбулак произошло загорание сухой травы с переходом огня на лесостепную территорию Бахтинского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка. В тушении пожара задействована группировка сил и средств ДЧС области, Каркаралинского государственного национального природного парка, Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, добровольных противопожарных формирований, местной полицейской службы в количестве 169 человек и 27 единиц техники.

«Сегодня к месту пожара вылетел вертолет МИ-8 АО КЧС со сливным устройством. Тушение пожара затруднено рельефом местности, сильной задымленностью. Предварительная площадь лесопокрытого пожара – 500 га. Одновременно проводится тушение степного загорания на открытой местности. Акимом Каркаралинского района, который находится на месте пожара, готовится решение об объявлении ЧС природного характера местного масштаба», - сообщил заместитель начальника ДЧС Биржан Каримов.

Всего с начала года на территории государственного лесного фонда области произошло 15 лесных пожаров на общей площади 28 га. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение с огнем, разведение костров, грозовые разряды, неисправные искрогасители сельскохозяйственной техники. С начала пожароопасного периода в Карагандинской области зарегистрировано 333 пожара и загорания сухой травы в степных массивах, общая площадь которых составила 16 тыс. га. На данный момент на контроле ДЧС области находятся 5 степных горений в Бухар-Жырауском, Улытауском, Абайском, Аткогайском и Каркаралинском районах.