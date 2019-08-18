Три землетрясения произошли в Алматинской области

По данным сейсмологов, первое силой 5,4 балла произошло в 05:07 в 245 км на северо-восток от Алматы на глубине 5 км. Подземные толчки ощущались в Жаркенте силой 4-5 балла, Талдыкоргане силой 2-3 балла и в поселке Саты – 2-3 балла. Второе землетрясение произошло там же в 06:38. Его магнитуда – 4,6. Сведений об ощутимости нет.

В КЧС сообщили, что сведений о пострадавших и разрушений не поступало, в ДЧС области и в Жаркенте созданы оперативные штабы.

Третье землетрясение силой 4,9 балла произошло в 09:12 в 78 км на север от Алматы близ города Капшагай. В самом Капшагае оно ощущалось силой 2-3 балла.