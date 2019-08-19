Сагинтаев о пропавших в Кыргызстане альпинистах: «Поисково-спасательные работы начаты»

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев написал в Instagram, что работы по поиску и спасению пропавших в горах Кыргызстана альпинистов уже начаты.

«С утра поступила тревожная весть: на кыргызской стороне Заилийского Алатау пропала без вести группа казахстанских альпинистов. В виду того, что наши ребята находятся на территории Кыргызстана, координируем работу с МИД и МВД Казахстана. Поисково-спасательные работы МВД начаты. С горы Хан-Тенгри на место поиска направляется спасательный вертолет с пешей горной поисково-спасательной группой», - написал Сагинтаев.

Как он отметил, сложность заключается в том, что вертолет не летает на таких высотах – максимальная высота подъема 4500 метров.

«Дальше на месте будут работать и поисковая группа, и добровольцы. Рассчитываем на поддержу кыргызских коллег», - сообщил Сагинтаев.

Казахстанские альпинисты Мурат Отепбаев, Александр Чечулин и Андрей Корнеев попали в снежную ловушку в горах Тянь-Шаня. Они находятся на высоте 6600 метров. Погодные условия и отсутствие снаряжения не дали группе вовремя спуститься в базовый лагерь. Александр Чечулин скончался, предварительно, от отека легких. Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев не могут связаться с кем-либо, о помощи попросили их родные.