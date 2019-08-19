Токаев считает необходимым вернуть антикоррупционную экспертизу НПА

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Как сообщила Акорда, глава агентства доложил об основных результатах работы по противодействию коррупции за 7 месяцев этого года и принятых организационных мерах по формированию антикоррупционного ведомства.

Также Шпекбаев проинформировал о создании в структуре агентства пяти новых департаментов: превенции, добропорядочности, партнерства, выявления и расследования коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе, правоохранительных и судебных органах.

В свою очередь Токаев отметил необходимость своевременного принятия законодательных и организационных мер по реализации поручений, данных в ходе расширенного совещания по противодействию коррупции. В частности, президент указал на важность введения института отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных, восстановления антикоррупционной экспертизы НПА, ответственности за незаконное обогащение и публикации госслужащими деклараций о доходах и расходах.