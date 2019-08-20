Полицейским Казахстана могут вернуть жезлы

Министерство внутренних дел предлагает вернуть полицейским жезлы для того, чтобы они могли их использовать в ночное время и для регулирования дорожного движения. Останавливать водителей с помощью жезлов будет по-прежнему запрещено, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

«В связи с поступающими обращениями граждан по улучшению восприятия участниками дорожного движения действий регулировщиков, в особенности в сумеречное и ночное время, и во избежание наездов на полицейских при регулировании ими дорожного движения, министерство внутренних дел предлагает вновь вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов», - сообщили в ведомстве.

При этом, подчеркнули здесь, использовать жезлы предлагается исключительно для осуществления регулирования дорожного движения. К примеру, для отвода транспортных средств при дорожно-транспортных происшествиях и заторах, неисправности или отсутствии светофоров, ухудшении погодных условий и плохой видимости на автодорогах и в других необходимых случаях, категорически «запретив использование жезлов для остановки транспорта».