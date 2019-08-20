Безработных в Казахстане стало на 1 тыс. человек меньше

Уровень безработицы в Казахстане по итогам II квартала текущего года незначительно уменьшился – с 442,8 тыс. до 441,8 тыс. человек (меньше на 1062 человека по сравнению с I кварталом). Такие выводы сделали эксперты Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР), проанализировав данные комитета по статистике МНЭ РК.

Вместе с тем аналитики отмечают, что самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в южных регионах страны. Это связано с большой численностью населения.

«Несмотря на высокую долю занятости, количество безработных граждан в Алматы составило 50,3 тыс. человек, в Алматинской области – 48 тыс., в Туркестанской области – 42,1 тыс. Отрицательная динамика роста численности безработных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в Мангистауской области – 12,7%, Атырауской области – 6,5%, г. Нур-Султан – 5,7%», - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента анализа рынка труда ЦРТР Жаксылыка Конанова.

По его словам, в разрезе возрастных групп наибольшее число безработных граждан наблюдается в возрасте от 25 до 34 лет – 38,5% (169,9 тыс. человек), наименьшее – в категории 65 лет и старше – 0,6% (2,5 тыс.).

Большинство безработных, по данным Конанова, имеют среднее профессиональное образование (41,4%) либо высшее образование (33%) Со II квартала прошлого года их численность увеличилась на 10,3% и 17,3% соответственно. Основной причиной этого в центре называют отсутствие возможности трудоустройства у выпускников – 24,8% (нет возможности найти работу – 93,5 тыс. человек, отсутствие работы после обучения – 14,3 тыс.) и текучесть кадров – 35,5% (увольнение по собственному желанию – 116,8 тыс., увольнение в связи с окончанием срока договора или контракта – 37,5 тыс.). При этом Конанов подчеркнул, что одной из причин текучести кадров является неоднородность заработной платы в зависимости от региона и отрасли экономики.