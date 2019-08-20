Посадка прошла благополучно
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Самолет авиакомпании SCAT совершил экстренную посадку в столичном аэропорту
Фото Искандера Салиходжаева

Самолет авиакомпании SCAT, летевший из Китая, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту, сообщил комитет гражданской авиации.

«Сегодня рейс VSV464 авиакомпании SCAT тип воздушного судна B757 по маршруту Сания (Китай) – Нур-Султан в 16:58 совершил экстренную посадку. По предварительной информации диспетчерской службы аэропорта Сания, на ВПП обнаружены фрагменты резины, по предварительным данным, в результате наезда на неизвестный предмет произошел порез верхнего слоя задних колес левой основной стойки шасси», - сообщили в КГА.

На борту находились 7 членов экипажа и 234 пассажира.

«Посадка осуществлена благополучно», - уточнили в комитете.

По данному факту комиссией управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР начато расследование.

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