Массовая гибель рыбы произошла в озере в Северо-Казахстанской области

В озере Тулумбай в Северо-Казахстанской области произошел массовый замор карасей. По данным министерства экологии, геологии и природных ресурсов, погибло 185 кг рыбы.

Информация о заморе рыбы поступила в РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» 20 августа.

«Осуществлен выезд комиссии в составе сотрудников инспекции, управления природных ресурсов и департамента экологии по Северо-Казахстанской области. Обследована береговая линия водоема. Количество погибшей рыбы составил 185 кг. Видовой состав: разновозрастные караси», - сообщили в министерстве.

Сотрудниками департамента экологии, ветеринарной службой и управления контроля качества безопасности товаров и услуг произведен отбор проб воды и снулых рыб для лабораторных исследований и санитарно-химических анализов. Акиматом проведен сбор и утилизация погибшей рыбы.

«Информация о причине гибели рыб будет сообщена после предоставления результатов лабораторных исследований», - отметили в ведомстве.

Озеро Тулумбай расположено близ села Богдановка Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Является рыбохозяйственным водоемом местного значения, основные виды рыб – карась. Площадь водоема – 165 га.