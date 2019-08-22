Массу нарушений выявил МОН в университете «Астана»

В университете «Астана» проведена внеплановая проверка, в рамках которой выявлен ряд нарушений, сообщила пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Результаты внеплановой проверки показали, что в данной организации образования не соответствовали действующим требованиям: правила приема в университет, порядок перевода и восстановления студентов, нарушена процедура проведения экзаменов и ведения документации по итогам экзаменационной сессии, не соблюдена академическая политика при проведении промежуточного контроля», - перечислили в МОН выявленные нарушения.

Сообщается, что было возбуждено административное дело, которое было рассмотрено 14 августа, и вынесено постановление о наложении штрафа и приостановлении действия лицензии на образовательную деятельность.

«На сегодняшний день постановление не вступило в законную силу. Вместе с тем университету выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений в срок до 1 сентября 2019 года. При невыполнении предписания дело будет передано в суд», - уточнили в министерстве.

Ране министерством образования и науки проведена внеплановая проверка в региональном социально-инновационном университете города Шымкент. Из 78 требований, предъявляемых к деятельности высших учебных заведений, данным университетом не соблюдены 63. В частности, было установлено, что студенты, которые фактически не посещали занятия, были допущены к зачетно-экзаменационной сессии за отдельную плату. Также в МОН предоставлялись недостоверные сведения об уровне трудоустройства выпускников: за 2018 год уровень трудоустройства фактически составляет 34,4%, а в официальных отчетах университета указывается 71,3%.