Велоактивисты требуют обособить и расширить велодорожки на Кунаева и Байтурсынова

В четверг в Алматы прошла пресс-конференция, на которой велоактивисты ответили на решение акимата об изменении велодорожек на улицах Кунаева и Байтурсынова. Напомним, что в понедельник, 19 августа, новый аким Алматы Бахытжан Сагинтаев принял решение убрать по одной велополосе на улицах Кунаева и Байтурсынова и сделать там парковку для автомобилей. Велоактивисты обеспокоены тем, как это будет сделано.

Роза Есенкулова, энтузиаст маломобильного транспорта, рассказала о том, что сделать велополосы на этих улицах по примеру того, как это спроектировано на Шевченко, будет опасно для жизни, поскольку Шевченко односторонняя и горизонтальная, а Кунаева и Байтурсынова – наклонные и автомобильное движение на них идут в двух направлениях.

«На Кунаева и Байтурсынова улицы двухсторонние и наклонные. Если взять и убрать одну полосу, это не будет соответствовать, во-первых, СНИПам, - одна велодорожка в ширину должна составлять 1,8 метров. А если делать двухстороннюю, то она должна быть не менее трех метров. Соответственно, если делать так, то потеряется одна автополоса, и как на это отреагируют автолюбители? И за счет чьей полосы будет автопарковка? Мы считаем, что нет никакого инженерного проекта, это решение, взятое с неба. Убирать и переносить - это разные вещи, мы не против того, чтобы перенесли и сделали по примеру Шевченко или Жибек Жолы, но главное условие - обособлять велодорожку и расширять её до трех метров».

Елена Ерзакович, директор общественного фонда Velofriends, занимавшаяся проектированием велодорожек с 2012 года и разработкой стандартов специально для Алматы, говорит о том, что нельзя просто брать и вырывать из сети велодорожек какой-то отдельный кусочек этой сети, и заявлять, что ее можно легко перенести, потому что есть стандарты, есть требования СНИПов, и должны быть проведены нормальные инжиниринговые работы. Её основная претензия к акимату состоит в том, что не было представлено ни одного проекта переноса велополос ни профессиональному сообществу, ни велосипедистам, не было никакого обсуждения с заинтересованными сторонами.

При этом изначально проект велодорожек обсуждался пару лет назад, и тогда и велосипедисты, и специалисты советовали сделать парковку (как буферную зону), а за ней велодорожку, но акимат решил иначе.

Кроме того, Ерзакович рассказала о том, что переделка этих полос обсуждается давно: «Последняя встреча с МСБ была более полугода назад, и была договоренность, что варианты такого проекта сделают, и мы будем их дополнительно обсуждать. На встрече был представитель «Атамекена», и я сегодня узнала, что им тоже никакого проекта не представили. Они удивлены тем, что в результате подобного переноса, возможно, придется убрать одну автомобильную полосу. То есть, сейчас мы все в незнании, в недоумении: как можно принимать такое решение по такому серьезному вопросу. Еще раз: мы должны относиться к велополосам, к велодорожкам, как к части транспортной инфраструктуры, поскольку город имеет стратегию и план развития, в том числе по росту немоторизованного движения в городе. И нам очень важно, чтобы эти действия были последовательными, чтобы они обсуждались со всеми заинтересованными сторонами, мы не против обсуждения этих вопросов с МСБ».

Ануар Джусупов, активист сообщества пользователей Almaty Bike отметил, что развитие системы велодорожек и велополос началось еще при Ахметжане Есимове, и с каждым годов пользователей велотранспорта становится все больше. «Только на велосипедах Almaty Bike в течение года совершается не менее 70 тысяч поездок, и это уже большая цифра с точки зрения просто байкшеринга. Если говорить о час-пике, то это может достигать 700 поездок. Эти цифры в значительной степени опережают уже существующую велоинфраструктуру. И очень важно продолжать системный подход, чтобы стратегические векторы развития города не менялись по чьему-то решению, тем более некомпетентных людей, решения должны приниматься специалистами и экспертами в данных отраслях. Мы надеемся, что мы будем услышаны», — заключил Ануар Джусупов.

Велоактивист Александр Габченко отметил, что первое, что должна понимать новая городская администрация, это то, что рост пользователей велоинфраструктуры уже не остановить: «Та инфраструктура, что есть сейчас, уже не обеспечивает необходимого пространства и качества для перемещения людей, которые ею пользуются. Та инфраструктура, которая появилась у нас в 2017 году, уже отстаёт от количества пользователей. Сейчас нам нужно думать не о том, как жонглировать полосами на отдельно взятой улице, а о том, как дальше развивать инфраструктуру в городе, как соединять спальные районы с центром».

Елена Ерзакович отметила, что, к сожалению, сейчас город не тратит тех денег на проектирование велодорожек, которые он должен тратить даже при существующем потоке. Кроме того, даже сам акимат не может сказать, сколько в городе пользователей велосипедов, электросамокатов и других маломобильных средств передвижения. Между тем, велосеть проектируется не под сегодня, она проектируется под будущее, и это дорогостоящие работы. Конечно, это не так затратно, как строить новые развязки и высокие надземные переходы, но, возможно, что при грамотном проектировании на улицах Кунаева и Байтурсынова придется не только перерисовывать полосы и перестраивать всю систему движения на перекрестках, но и переносить бордюры.