Банки будут перечислять казахстанцам сумму потребительского кредита только спустя сутки

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в ответе на запрос «Власти» рассказало о комплексе мер для борьбы с финансовым мошенничеством и защиты граждан. Одной из них является добровольный отказ казахстанцев от кредитов в банках и микрофинансовых организациях через портал eGov, и на сегодняшний день услугой воспользовались уже более 1,5 млн граждан.

«Если при наличии такого отказа на гражданина будет оформлен кредит, то банки и МФО должны его списать», - подчеркнули в агентстве.

Также с 1 июля 2024 года введена обязательная биометрическая идентификация при выдаче кредитов электронным способом. Дополнительно проводится двухэтапная проверка изображения, которая позволяет убедиться, что кредит оформляет реальный клиент, а не мошенник, использующий поддельные фотографии или видеозаписи.

Помимо этого, агентство установило строгие требования к мобильным приложениям банков, микрофинансовых организаций, кредитных бюро и страховых компаний: при обнаружении на мобильном устройстве признаков взлома или удаленного управления, удаленный сервис автоматически блокируется.

«В этом году введены новые требования к банкам по усилению системы управления рисками, предусматривающие создание в банках антифрод-систем, способных предотвращать мошеннические операции и оперативно реагировать на угрозы», - также добавили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Что касается граждан, которые уже пострадали от действий мошенников, то с августа 2024 года банки и МФО обязаны приостанавливать начисление вознаграждения и взыскание долга по фиктивным кредитам на основании постановления полиции о признании гражданина потерпевшим и списывать кредиты на основании соответствующего решения суда.

В ведомстве также сообщили, что для усиления защиты граждан от финансового мошенничества депутатами мажилиса инициированы новые законодательные поправки.

«Среди них можно отметить введение так называемого периода охлаждения при выдаче беззалоговых потребительских кредитов. То есть банки и МФО должны будут перечислить деньги на банковский счет заемщика только через 24 часа после одобрения кредита. Это позволит заемщику в течение этого времени изменить решение и отказаться от кредита», - пояснили в ведомстве.

Дополнительно агентством разработаны поправки по введению запрета для банков и МФО на заключение договоров займа (микрокредита) с гражданами, впервые получающими кредиты, без их личного присутствия в отделении кредитора.

«Это позволит кредиторам удостовериться в личности клиента и убедиться, что заем действительно оформляется по его инициативе. Кроме этого, это даст возможность кредитору в полной мере провести разъяснительную работу и убедиться, что клиент понимает условия договора и осознает возможные риски неисполнения обязательств по займу», - пояснили в ведомстве.

А для предотвращения оформления мошеннических кредитов на отдельные категории граждан будет введено требование по заключению договора потребительского займа только после получения согласия заемщика на заключение такого договора.

Кроме того, предлагаемыми агентством поправками расширяются основания для внесудебного списания банками и МФО кредитов, выданных с нарушением требований законодательства; предусмотрено списание банками и МФО на основании решений судов мошеннических кредитов, выданных вследствие незаконного получения и использования третьими лицами идентификационных средств клиентов, в том числе с использованием удаленного управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг, или не проведения биометрической идентификации, либо нарушения требований агентства по выявлению, фиксации и анализу фактов мошенничества.

«Введение вышеуказанных поправок и мер полагаем позволит снизить случаи финансового мошенничества и усилит защиту прав потребителей финансовых услуг», - считают в ведомстве, подчеркивая при этом, что эффективное противодействие мошенничеству требует четкой и слаженной работы как финансовых организаций, так и правоохранительных органов и финансовых регуляторов.