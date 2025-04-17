Пятеро подсудимых по делу об убийстве Шерзата Полата полностью отрицают свою вину

В Талдыкоргане на главном судебном разбирательстве по делу об убийстве Шерзата Полата судья Ержан Жанузаков опросил подсудимых о том, признают ли они свою вину. Пятеро из них полностью отрицают вину, а остальные признают ее частично.

Равиль Сакиев, обвиняемый в покушении на убийство, Дархан Аскентай, Дидар Калиахмет и Нуркияс Ильясов, обвиняемые в хулиганстве с применением оружия, полностью не признали вину.

«По документам, видеозаписям этого дела я сам без какой-либо причины получил удар», - заявил Аскентай.

Шынгыс Белгожаев и Нурбол Токтаубаев заявили, что признают обвинение в хулиганстве, но отрицают использование оружия. Подсудимый Азамат Токтаубаев, также обвиняемый в краже, сообщил, что не признает это обвинение.

Несовершеннолетний подсудимый Думан Ыскаков не признает обвинение в недонесении о преступлении.

Подсудимый Абзал Шынасылов же заявил, что не признает обвинение в покушении на убийство в отношении Шерзата Полата, однако признает действия, совершенные в отношении его дяди, Нурканата Гайыпбаева, и в «хулиганстве». Напомним, что обвинение считает, что удар ножом Полату нанес Шынасыл и делал это намеренно, пытаясь убить подростка: он нанес ему удар в область сердца.

Ранее сестра отца Полата, Перизат Нурымова, сообщала, что их семья не согласна, что их судят по отдельности.

«Нас это не устраивает. Должны были судить как групповое. Они приехали на одной машине и уехали на одной машине», - сказала она.

Большинство подсудимых - 1996-2000 года рождения, самому старшему 32 года, а самому младшему - 17 лет. Четверо из обвиняемых уже ранее привлекались к уголовной ответственности, один из них был осужден на 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности в 2024 году. Двое других получили ограничение свободы за умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью и еще один был осужден за воспрепятствование деятельности прокурора.

Судебное заседание продолжится в пятницу, 18 апреля.

Ранее, на предварительных слушаниях, государственное обвинение зачитало свою версию убийства подростка. Читайте об этом в репортаже «Власти».