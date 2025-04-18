Временное перемирие группировка не принимает
ХАМАС готов освободить всех израильских заложников в обмен на прекращение войны в Газе
АРХИВНОЕ ФОТО REUTERS

Группировка ХАМАС готова немедленно приступить к переговорам, чтобы освободить всех оставшихся израильских заложников в обмен на прекращение войны в секторе Газе, освобождение палестинцев и восстановление анклава, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя палестинской боевой группировки.

Халиль Аль-Хайя, глава группировки в секторе Газа, возглавляющий ее переговорную группу, заявил, что ХАМАС больше не будет соглашаться на временные соглашения.

«Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху В.) и его правительство используют частичные соглашения в качестве прикрытия для своей политической программы, которая основана на продолжении войны на уничтожение и голод, даже если ценой этого станет принесение в жертву всех его пленных», - сказал Хайя, подчеркнув, что ХАМАС не будет «участвовать в принятии этой политики».

Прекращения огня в секторе Газа началось 19 января, но в марте израильские военные возобновили наземное и воздушное наступление на Газу, отказавшись от перемирия после того, как ХАМАС отклонил предложения о продлении перемирия без прекращения войны. Израиль заявил, что наступление будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены оставшиеся 59 заложников и Газа не будет демилитаризована. ХАМАС настаивает, что освободит заложников только в рамках соглашения о прекращении войны и отвергает требования сложить оружие.

Египетские посредники работали над возобновлением соглашения о прекращении огня, однако прогресса пока нет. По словам палестинских и египетских источников, последний раунд переговоров в понедельник в Каире по восстановлению режима прекращения огня и освобождению израильских заложников завершился без видимого прорыва.

Всего ХАМАС освободил 38 заложников в рамках прекращения огня.

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