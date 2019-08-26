Токаев поручил создать госкомиссию по подготовке к празднованию 1150-летия аль-Фараби

Празднование обеих дат пройдет в следующем году.
Рабочим органом госкомиссии по подготовке и проведению 175-летия Абая определено министерство культуры и спорта, а 1150-летия аль-Фараби – министерство образования и науки.
Правительству поручено обеспечить внесение проектов общереспубликанских планов по подготовке и проведению празднований на рассмотрение государственных комиссий до 1 октября, а государственным комиссиям утвердить эти планы до 1 ноября.
«Признать утратившими силу подпункты 1), 2) пункта 1 указа президента Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 55 «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы», - говорится также в документе.
Ранее правительству поручалось создать госкомиссию по подготовке и проведению 175-летнего юбилея со дня рождения поэта до 1 июля а до 1 октября – утвердить общереспубликанский план.
Контроль за исполнением указов возложен на администрацию президента.
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