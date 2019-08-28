Активистов «Oyan, Qazaqstan!» вызвали в полицию

Активистов движения «Oyan, Qazaqstan!» (OQ) вызвали сегодня в полицию для «беседы». Активисты связывают это с маршем за конституционную реформу, проведение которого они анонсировали на 30 августа.

«В полицию начали ребят забирать в связи с возможной организацией несанкционированного марша. Сейчас точно известно о двоих вызванных – это Жанель Ахметова, которая уже едет в полицию, и Роман Захаров, который сейчас там, на беседе. Ко мне тоже приходила полиция, но повестку мне не вручили, потому что меня не было дома. По остальным сейчас уточняем», - сообщила Vласти активистка OQ Асем Жапишева.

Сейчас она вместе с адвокатом направляется в департамент полиции Алматы.

Также, по словам Жапишевой, полиция приходила к Димашу Альжанову и другим активистам OQ.

Пресс-секретарь департамента полиции не ответила на звонки корреспондента Vласти.

Напомним, ранее OQ анонсировали марш за конституционную реформу. Также они опубликовали заявление, согласно которому многочисленные поправки в главный закон страны превращали Казахстан в авторитарное государство.

«Принятая 30 августа 1995 года Конституция Республики Казахстан заложила основы авторитарной модели правления во главе с президентом, который с каждыми новыми поправками снимал ограничения для формирования единоличной власти. Президент получил всю полноту исполнительной власти и даже возможность самостоятельно в течении длительного времени принимать указы, имеющие силу конституционного закона. Парламент и судебная система стали придаточными звеньями президентской власти, утеряв всякую независимость. В результате провозглашаемые в Конституции права и свободы человека на практике не были гарантированы независимыми ветвями власти (суд и парламент). По этой причине мы с вами являемся бесправными гражданами и не можем на равных с государством отстоять наши права и свободы», - говорилось в заявлении.

Полностью текст заявления о конституционной реформе можно прочитать здесь.