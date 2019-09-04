В Акмолинской области сняли карантин по сибирской язве

Объявленный 17 августа карантин в связи со вспышкой сибирской язвы в селе Ольгинка Аршалинского района Акмолинской области на сегодняшний день снят, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«После проведения дезинфекции всех подворий села, возбудителей заболевания больше не обнаружено, и это подтвердили результаты экспертизы. Также новых случаев заражения животных и их падежа не зарегистрировано. На данный момент эпизоотическая ситуация стабильная и находится на контроле у ветеринарной службы региона», - отмечается в сообщении.

По информации областного управления здравоохранения, новых фактов заражения сибирской язвой среди людей также не выявлено, а все контактные, ранее госпитализированные, выписаны из больницы.

С 17 августа в селе Ольгинка Акмолинской области был объявлен карантин. В тот же день были начаты карантинные мероприятия: ветеринарная служба совместно с санитарно-эпидемиологической службой проводила в селе механическую очистку и дезинфекцию территории, был введен запрет на перемещение животных и продукции. Сообщалось о госпитализации пятерых жителей с подозрением на сибирскую язву, позже лабораторно диагноз был подтвержден у четверых. Причинами заражения явился забой коровы без ветеринарного освидетельствования на личном подворье. Все контактные были также госпитализированы в инфекционное отделение Аршалынской больницы.

По данным кадастра сибиреязвенных захоронений, в радиусе 15 км от села Ольгинка в 1998 году была вспышка сибирской язвы, на месте очага – стационарное захоронение, огороженное и с опознавательными знаками.