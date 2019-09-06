Свыше 6 тонн рыбы погибло в озере в Кызылординской области

В озере Токпан Аральского района Кызылординской области погибло 6,4 тонн рыбы, сообщила пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

«4 сентября в РГУ «Кызылординская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» информация о гибели рыб на озере Токпан. 4-5 сентября осуществлен выезд комиссии в составе сотрудников инспекции, акимата Камыстыбасского сельского округа, Аральского филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», филиала РГП «Казгидромет», РОП, ветеринарной службы Аральского района, управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, мобилизационной подготовки, Департаментов по чрезвычайным ситуациям, экологии по Кызылординской области», - сообщили в ведомстве.

Была обследована береговая линия водоема. По данным министерства, всего погибло 6,4 тонн рыбы, при этом 96% составляет молодь леща, остальное – молодь плотвы, чехони, сазана и судака. Сотрудниками департамента экологии, ветеринарной службой, РГП «Казгидромет» и Аральского филиала «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» произведен отбор проб воды и снулых рыб для лабораторных исследований и санитарно-химических анализов.

«Информация о причине гибели рыб будет сообщено дополнительно после предоставления результатов лабораторных исследований», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время ведутся работы по сбору и утилизации погибшей рыбы.

Озеро Токпан расположен в северо-западном направлении от озера Камыстыбас и не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения.