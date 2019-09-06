Токаев о 55 заводах: «Народ не должен вестись на подобные слухи»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пообещал, что власти Казахстана не будут никому продавать землю и всегда будут слышать людей. И призвал не вестись на слухи о переносе 55 старых китайских заводов на территорию нашей страны.

«В последнее время возникают слухи, что земля будет продана иностранцам или 55 старых заводов иностранного государства будут перевезены, будут привлечены тысячи иностранных рабочих. Наш народ не должен вестись на подобные вещи. Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей, в том числе используют эмоциональных, эпатажных людей. Чтобы достичь своих определенных целей», - подчеркнул Токаев в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия.

По его мнению, необходимо понимать, что «такие манипуляции являются частью геополитики, цель которой – подорвать единство народа, дестабилизировать ситуацию в Казахстане».

«Наш народ мудр и способен жить своим умом. Я еще раз хочу сказать, что землю мы никому не отдадим и всегда будем слышать людей», - пообещал президент.