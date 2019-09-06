Зампреду правления «Атамекена» списали долг по кредиту за мобильный телефон

Алия Иксанова, Vласть Директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев рассказал президенту Казахстана о своем знакомом заместителе председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», которому в ходе кредитной амнистии списали долг за мобильный телефон.

«Прощение долгов – это очень важная мера, она реально помогла многим заемщикам сбросить груз долгов, однако, как вы подчеркнули, эта мера разовая, экстренная. Даже вчера нашему знакомому, зампреду «Атамекена» простили его долг по мобильному телефону», - сказал Ошакбаев в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия, участие в котором принимает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

При этом он не уточнил, кто именно из пяти зампредов «Атамекена» попал под «кредитную амнистию».

Ошакбаев поблагодарил главу государства за то, что он обратил внимание на закредитованность населения, но он считает, что нужны системные решения.

«Мы предлагаем все-таки взять в разработку проект закона о банкротстве физических лиц», - сказал Ошакбаев.

Напомним, что в рамках снижения налоговой нагрузки граждан ведется работа по списанию задолженности социально уязвимых граждан (многодетных, малообеспеченных, детей-сирот и т.д.) по беззалоговым потребительским займам в банках и МФО.