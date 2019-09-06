В Алматы горит склад на рынке «Мизам»

На рынке «Мизам» в Алматы горит склад, сообщает «Казинформ» .

«Предварительно, Жетысуский район, Северное Кольцо шоссе, 78/1, предварительно горит контейнер на территории рынка «Мизам». Силы и средства выехали по повышенному №2», - сообщили в ДЧС города.

Как уточнили в ДЧС, горит одноэтажный склад, в котором хранятся металлопластиковые изделия. Есть угроза перехода огня на расположенные рядом складские помещения.

В тушении пожара задействованы 43 сотрудника личного состава и 12 единиц техники. Выехал также автопоезд, дополнительно направляются поливомоечные автомашины.

По информации КЧС, сообщение о возгорании поступило в 13:45. В настоящее время сотрудниками полиции оцеплена территория рынка.

