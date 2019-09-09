Заморозки ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана

«Высотная барическая ложбина, по которой поступает холодный и влажный воздух с Урала, и связанные с ней атмосферные фронты по-прежнему будут влиять на погоду Казахстана. Поэтому в предстоящие трое суток дожди, на юге и юго-востоке – с грозами и температура воздуха ниже обычной для данного периода сохранятся в большинстве областей республики. В северных, центральных и восточных районах при прояснении ожидаются заморозки до 3°С», - говорится в прогнозе.

Лишь на западе республики, по данным синоптиков, сместившийся антициклон удержит погоду без осадков, и с его распространением на восток дожди прекратятся на юге и юго-востоке Казахстана.