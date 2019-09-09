В большинстве областей республики синоптики прогнозируют дожди
  • 228
Заморозки ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана

10-12 сентября в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, на севере, востоке и в центре республики – заморозки, сообщает РГП «Казгидромет».

«Высотная барическая ложбина, по которой поступает холодный и влажный воздух с Урала, и связанные с ней атмосферные фронты по-прежнему будут влиять на погоду Казахстана. Поэтому в предстоящие трое суток дожди, на юге и юго-востоке – с грозами и температура воздуха ниже обычной для данного периода сохранятся в большинстве областей республики. В северных, центральных и восточных районах при прояснении ожидаются заморозки до 3°С», - говорится в прогнозе.

Лишь на западе республики, по данным синоптиков, сместившийся антициклон удержит погоду без осадков, и с его распространением на восток дожди прекратятся на юге и юго-востоке Казахстана.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Посол КНР в Казахстане прокомментировал митинги против китайской экспансии
Новости
Недовольные экономической экспансией Китая жители Алматы и столицы вышли на акции протеста
Новости
Зампреду правления «Атамекена» списали долг по кредиту за мобильный телефон
Новости
В Казахстане усилят роль казахского языка как государственного
Новости
Жители еще четырех городов Казахстана вышли на акции протеста
Новости
Население Туркестана и Актобе растет теми же темпами, что и население городов-миллионников