Токаев утвердил общенациональный план по реализации послания

«Общенациональный план предусматривает ряд конкретных мер по развитию гражданского общества, ужесточению уголовного законодательства по тяжким преступлениям, введению административной юстиции, поддержке малого и среднего бизнеса, изъятию неиспользуемых сельхозземель, снижению стоимости товаров и услуг, развитию конкуренции, корректировке социальной политики, повышению качества образования, предоставлению возможности использования казахстанцами пенсионных накоплений и др.», - говорится в комментарии к соответствующему указу.

Также предусмотрены меры, направленные на финансирование озвученных в послании инициатив, в том числе по выделению средств на реформу МВД, повышение зарплат педагогов и работников культуры и искусства, реализацию программ поддержки бизнеса, развитие инфраструктуры и т.д.

Для нормативного обеспечения реализации всех направлений послания будут разработаны и приняты административный процедурно-процессуальный кодекс, 17 законов, 4 указа президента и 16 постановлений правительства.

Кроме того, будут утверждены новые и внесены изменения и дополнения в действующие государственные программы индустриально-инновационного развития, «Дорожная карта бизнеса-2025», продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», развития образования и науки, «Нұрлы жер» и др.

Большую часть мероприятий планируется реализовать до конца текущего года.

«Администрацией президента будет обеспечен контроль за неукоснительным и своевременным исполнением всех инициатив главы государства», - указывается на сайте Акорды.