КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын проконтролировал испытаниях
сверхбольшой реактивной системы залпового огня, которые были проведены во
вторник, сообщает ТАСС.
Согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, проведенные испытания позволили полностью проверить реактивную систему залпового огня с точки зрения ее способности вести боевые действия, характеристик траектории, точности и способов наведения.
Во вторник сообщалось, что КНДР запустила два снаряда неустановленного типа. Они были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР, и пролетели 330 км.
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