КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын проконтролировал испытаниях сверхбольшой реактивной системы залпового огня, которые были проведены во вторник, сообщает ТАСС .

Согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, проведенные испытания позволили полностью проверить реактивную систему залпового огня с точки зрения ее способности вести боевые действия, характеристик траектории, точности и способов наведения.

Во вторник сообщалось, что КНДР запустила два снаряда неустановленного типа. Они были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР, и пролетели 330 км.