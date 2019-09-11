Аскар Мамин проконтролировал завершение восстановительных работ в городе
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Более 99% ремонтных работ в Арыси завершены – МИИР
ФОТО МИИР

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область проинспектировал ход проводимых в Арыси работ, сообщается на сайте премьера.

По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, в Арыси в настоящее время завершено 99,3% ремонтных работ. На объектах задействованы 134 строительные компании, более 3,8 тыс. рабочих и 211 единиц специальной техники. В городе из 68 социальных объектов 64 подлежат капитальному ремонту и 4 – полному восстановлению. В настоящее время работа завершена на 62 объектах.

Глава правительства осмотрел отремонтированное здание железнодорожного вокзала «Арыс-1», посетил восстановленное предприятие «Арыс минералды су», ознакомился с ходом строительства нового микрорайона, состоящего из 50 двухквартирных коттеджей для 100 семей, жилье которых было полностью разрушено. Отмечается, что все дома на стадии завершения, ведутся работы по внутренней отделке и установке внутридомового оборудования. Также Мамин осмотрел заново построенные частные дома в городе и побеседовал с жителями.

В Туркестане премьер-министр побывал на строительной площадке будущего международного аэропорта. Объект планируется сдать в конце 2020 года, пропускная способность терминала составит 3 млн пассажиров в год. Также Мамин проинспектировал процесс возведения объектов административного, социального, историко-культурного назначения, ознакомился с генпланом застройки Туркестана и с реализуемыми инвестиционными проектами в Туркестанской области.

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