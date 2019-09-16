Глава японской корпорации Nissan ушел в отставку

Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку. Его преемник будет назначен к концу октября, сообщает РИА Новости .

Недавно Саикава признал получение завышенных премий. Внутреннее расследование в Nissan показало, что ему были необоснованно переплачены 47 млн иен (около $434 тыс.). И его уход из компании связывают с необходимостью выравнивания ее прибыльности и улучшения партнерских отношений с французской Renault.

Саикаву временно сменил 63-летний управляющий Ясухиро Ямаути, член совета директоров как Nissan, так и Renault.

В ноябре 2018 года бывшего главу Nissan Карлоса Гона арестовали по обвинениям в финансовых нарушениях и уклонении от налогов. Незадолго до ареста, как сообщала ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Гон планировал сменить Саикаву. Противники курса Гона, в том числе Саикава, опасались, что Nissan, управляемая иностранцем, теряет свою самостоятельность. Преемнику Саикавы предстоит восстановить пошатнувшиеся связи с Renault, чтобы компания смогла конкурировать на автомобильном рынке.