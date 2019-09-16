Аналитики прогнозируют нефть по $100 после атаки на Саудовскую Аравию

Опрошенные Reuters трейдеры и аналитики прогнозируют, что цены на нефть при открытии торгов в понедельник вырастут на $5-10 за баррель и могут дойти до $100 за баррель, если Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу после атаки, пишут «Ведомости» .

Например, в Rapidan Energy считают, что цены подскочат минимум на $15-20 за баррель в течение недели, а если Эр-Рияду не удастся ликвидировать последствия атаки дронов в течение 30 дней, то стоимость нефти может превысить $100.

В Onyx Commodities ожидают при открытии торгов в понедельник рост фьючерсов на Brent на $2 за баррель и на $7-10 при закрытии.

А в JPMorgan считают, что цены вырастут на $3-5 за баррель в краткосрочной перспективе, а в течение следующих трех месяцев – до $80-90 за баррель.

Между тем, по данным агентства ТАСС, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 13,86% - до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти достигала пикового значения в $71,95 за баррель. Вместе с тем цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 11,23% - до $61,79 за баррель. Однако после скачка цена Brent вернулась к уровню в $67 за баррель.

Цены на нефть растут после сообщений об атаке нефтяных объектов Саудовской Аравии. В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco были атакованы 10 беспилотниками. В частности, был атакован крупнейший в мире НПЗ, расположенный на востоке страны, что привело к сокращению добычи нефти вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах».

Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру понедельника.