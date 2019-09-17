Им стал Асан Дарбаев
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Назначен глава антимонопольного комитета МНЭ
Фото primeminister.kz

Приказом министра национальной экономики Асан Дарбаев назначен председателем комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, сообщается на сайте премьер-министра.

35-летний Асан Дарбаев в разные годы работал в структуре министерства финансов, в антимонопольном управлении по Алматинской области, в АО «Центр развития и защиты конкурентной политики», в агентстве РК по защите конкуренции занимал должности заместителя директора департамента квазигосударственного сектора и защиты прав потребителей, заместителя директора департамента контроля государственных предприятий и слияний, возглавлял управление контроля государственных предприятий и слияний комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ. В 2015-2017 годы был заместителем председателя комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. С 2017 года и по настоящее время являлся заместителем председателя комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

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