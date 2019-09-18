Имущество владельца «Азбуки жилья» конфисковали в доход государства

Имущество владельца группы компаний «Азбука жилья», присвоившего свыше 40 млрд тенге средств дольщиков, конфисковано в доход государства, сообщает «Казинформ» со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным прокуратуры, при изучении уголовного дела в отношении Ерканата Тайжанова установлено имущество, добытое им преступным путем, – это 5 земельных участков и автомашина марки Lexus LX570.

«Прокуратурой города Нур-Султана в связи с нахождением Тайжанова в международном розыске, в суд №2 Алматинского района внесено ходатайство о досудебной конфискации имущества, полученного незаконным путем. Постановлением районного суда ходатайство удовлетворено в полном объеме, имущество Тайжанова обращено в доход государства», - говорится в сообщении.

Судебный акт вступил в законную силу и направлен для исполнения. Прокуратурой города работа по конфискации преступных доходов и похищенных активов продолжается.