Почти все соцобъекты в Казахстане готовы к отопительному сезону – МИИР

В целях подготовки к новому отопительному сезону министерством индустрии и инфраструктурного развития утвержден план работы на 2019-2020 годы, в соответствии с которым акиматам областей, столицы, городов Алматы и Шымкент необходимо до 15 октября полностью завершить подготовку всех объектов, а также обеспечить запасом топлива население и коммунально-бытовые организации. Вместе с тем первый вице-министр ведомства Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК рассказал, в какой готовности находятся объекты и жилой фонд.

«В текущем году в рамках государственной программы «Нурлы жол» ведется строительство и реконструкция 18 проектов тепло-, водоснабжения и водоотведения на сумму 37,9 млрд тенге. На сегодня построено и реконструировано 93,9 км сетей (4,8 км сетей теплоснабжения, 84,1 км сетей водоснабжения, 5,0 км сетей водоотведения). Строительно-монтажные работы продолжаются. В рамках подготовки инженерной инфраструктуры к отопительному сезону планово-предупредительными ремонтными работами охвачены: 10 212 единиц автономных котельных мощностью (96,1% от плана); 4,8 тыс. км сетей теплоснабжения (96,2% от плана); 14,5 тыс. км сетей водоснабжения (95,9% от плана)», - рассказал Ускенбаев на брифинге.

Он отметил, что в ряде регионов продолжаются ремонтные работы, их планируется завершить до начала отопительного сезона. В частности, работы продолжаются по котельным в Западно-Казахстанской (84,8%), Атырауской (91,3%), Мангистауской (94,2%), Акмолинской (95,3%), Алматинской (96%) областях. По сетям теплоснабжения – в столице (73,6%) и в Атырауской области (86,3%), в Алматы (91%). По сетям водоснабжения – в столице (71,6%), в Западно-Казахстанской области (79,0%), в Актюбинской области (79,4%), в Туркестанской области (81,3%), в Мангистауской области (88,1%).

«По состоянию на 16 сентября 2019 года подготовка социальных объектов к отопительному сезону выглядит следующим образом: объекты образования готовы на 99,6% (10930 из 10975). В Западно-Казахстанской области на 21 объектах проводятся плановые работы по капитальному ремонту не влияющие на процесс учебы. Объекты здравоохранения готовы на 98,6% (5855 из 5936). Продолжаются плановые ремонтные работы в Акмолинской – 10, Алматинской – 38, Атырауской – 8, Западно-Казахстанской – 7 областях, городе Алматы – 6», - сообщил вице-министр.

Вместе с тем к отопительному сезону готовы 44414 жилых домов из 46809 или 94,9%. Не все жилые дома подготовлены в Западно-Казахстанской (84,5%), в Акмолинской (88,5%), в Атырауской (89,5%), в Северо-Казахстанской областях (89,9%).

Что касается обеспеченности углем, то по состоянию на 16 сентября на внутренний рынок страны поставлено 50,8 млн тонн угля, в том числе энергопроизводящим предприятиям – 39,1 млн тонн угля, на коммунально-бытовые нужды и населению – 6,9 млн тонн угля.

«По данным МИО, потребность угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2019-2020 годы составляет 10,4 млн тонн. На сегодня заготовлено 4,9 млн тонн или 47%», - уточнил Ускенбаев.

По его информации, акиматами областей, городов и районов работа по заготовке угля начата с июля, на постоянной основе проводится мониторинг поставки угля, создана горячая линия для разъяснения населению о точках продажи и наличии угля на них.

«Стоит отметить, что наличие дебиторской задолженности потребителей перед поставщиками коммунальных услуг может негативно сказаться на их операционной деятельности. В связи с этим рекомендуем населению своевременно производить оплату за коммунальные услуги. Министерством вопрос подготовки регионов к отопительному сезону на постоянном контроле», - заключил он.