Назначен вице-министр юстиции Казахстана

Акерке Ахметова родилась в 1975 году в Алматы. Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Уалиханова, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Кокшетауский университет, Академию государственного управления при президенте РК, Университет Sheffield, Великобритания (по программе «Болашак»). В различные годы работала в коммерческом секторе. С 2000 года работает в структуре министерства юстиции. Занимала должности главного специалиста, начальника отдела экспертизы проектов международных договоров, заместителя директора департамента, директора департамента международного права и сотрудничества. С марта 2018 года занимала должность директора департамента по защите имущественных прав государства Минюста.