Сообщников Аблязова призывают добровольно вернуться на родину

В агентстве по противодействию коррупции Казахстана призывают сторонников беглого банкира Мухтара Аблязова добровольно вернуться на родину, предстать перед судом и не жить в страхе.

«Нам известно, что многие бывшие подчиненные Аблязова, использованные им в своих преступлениях, остались без средств к существованию, разлучены с семьями и близкими, вынуждены постоянно жить в страхе и скрываться. Поэтому еще раз обращаюсь к лицам, до сих пор скрывающимися от следствия и суда, а также их близким родственникам с призывом добровольно вернуться на родину», - заявил в пятницу в ходе брифинга в агентстве по противодействию коррупции руководитель второго департамента ведомства Сергей Петров.

Он заверил, что в настоящее время следствие располагает полной картиной «относительно роли каждого лица в преступных схемах Аблязова, в которых материальную выгоду получили он сам и его особо приближенные лица».

Петров также напомнил, что 23 августа судом № 2 Медеуского района Алматы вынесен приговор семи сообщникам Аблязова, которые добровольно вернулись в страну, трое из них граждане Российской Федерации – Артур Трофимов, Максим Хаблов и Анар Абдихаимова, один гражданин Украины – Ержан Кадесов и три казахстанца – Анатолий Погорелов, Валерий Налобин и Зауре Джунусова. Все они приговорены к выплате штрафов от 1500 до 3000 МРП.

«Еще на стадии следствия указанные лица оказали полное содействие расследованию и детально раскрыли преступные схемы Аблязова по хищению и отмыванию денег. При вынесении приговора, кроме добровольного возвращения, полного признания вины и чистосердечного раскаяния, суд также учел, что они не получили материальной выгоды от преступлений и лишь выполняли указания главы преступного сообщества Аблязова», - объяснил Петров, отметив, что приговор вступил в законную силу.

В целом, добавил он, на сегодняшний день в розыске находятся 18 сообщников Аблязова, примерно столько же уже возвращены в Казахстан.

«Нам известно, в каких странах они скрываются. Работа нами ведется по международно-правовому сотрудничеству. Нахождение многих из скрывшихся нам известно, поэтому мы работаем в этом направлении. Мы призываем к добровольному возвращению. В случае если добровольно не возвращаются, установленные законом меры будут приняты в рамках международно-правового сотрудничества, в том числе вопрос экстрадиции», - подчеркнул глава департамента.