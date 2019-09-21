В столице полиция перекрывала проспект Республики, по периметру были выставлены автозаки. Всего на данный момент задержаны более 50 человек.

Сначала задержания проходили точечно, позже правоохранители перекрыли проспект Республики от Самала до Кенесары, оцепили по периметру полностью. К месту были стянуты автозаки.

У торгового дома «Есиль» митингующие сломали стекло и дверь в полицейском автобусе. После того как они разбили стекла, внутри автобуса полицейские применили силу к задержанным.

Как сообщает корреспондент Vласти, задерживали практически всех, кто выступал, либо пришел с плакатами, либо давал комментарии журналистам, говорил про китайскую экспансию, про свободу политзаключенным. Но также задерживали женщин с детьми и пожилых людей.

На данный момент задержаны десятки человек – с места уехали как минимум 8 автозаков. Задержанных увезли в отделения полиции районов Байконыр и Сарыарка.

Среду задержанных была также журналист «Радио Азаттык» Сания Тойкен. Ее задержали, когда она вела прямой эфир с места событий, но позже ее отпустили. При этом, по ее словам, она показала служебное удостоверение, но ей ответили: «Нас не волнует».

Примерно спустя 45 минут после начала задержаний движение по проспекту Республики было открыто, протестующих нет.