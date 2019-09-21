В Алматы полиция задержала несколько десятков протестующих

В центре Алматы, в районе площади «Астана», задержаны несколько десятков человек. Примерно с 14.00 полиция заполнила людьми не менее семи автозаков. Первые задержания начались на пересечении улиц Толе би и Желтоксан.

«Бостандык! Полиция с народом! Предатели», - кричали некоторые из задержанных, которых бросали в автозаки. Нескольких задерживали так жестко, что они ударялись головами о проемы автозаков.

Полиция подходила и к старикам, сидевшим на скамейках в парке напротив КБТУ. Некоторых брали под руки и просили уйти подальше.

Примерно полчаса спустя в парке сгруппировалось порядка 30 человек, они встали полукругом. У одной из них был плакат с надписью: «Я здесь ради будущего моих детей».

К протестующим подошел сотрудник акимата, он сослался на административный кодекс, и попросил людей разойтись. Некоторые из них ответили, что митинговать и высказывать свою позицию - их конституционное право. Люди высказывались о ситуации в стране, критикуя нынешнюю политику государства - и не только в сфере взаимоотношений с Китаем, но и в области основных прав человека.

Вскоре начались задержания, в автозаках оказалось порядка десяти человек. Многие ушли, не дожидаясь задержаний.

На данный момент полиция, СОБР и нацгвардия продолжают следить за ситуацией в районе площади «Астана», но каких-либо активных протестных действий не наблюдается.

В последние пять дней, перед митингами, к которым призывало объявленное судом экстремистским движение ДВК, по всей стране было задержано свыше 50 активистов различных организаций и движений, не менее 30 человек, по данным правозащитников подвергнуты административному аресту на срок от 5 до 15 суток. Последнюю крупную акцию ДВК провело 6 июля, тогда в Алматы и столице было задержано свыше сотни людей.