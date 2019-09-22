Число птиц в США и Канаде сократилось на 3 млрд за последние 50 лет

Число птиц в США и Канаде сократилось на 29% с 1970 года, пишет The New York Times со ссылкой на исследование , опубликованное в четверг в журнале Science. В нем отмечается, что птицы, являющиеся индикаторами состояния окружающей среды, сигнализируют о том, что природная система в США и Канаде в настоящее время настолько сильно подвержена антропогенной деятельности, что больше не в состоянии поддерживать условия для устойчивого существования флоры и фауны.

Анализ, опубликованный в журнале, является наиболее исчерпывающей на сегодняшний день попыткой понять, что происходит с популяциями птиц. Полученные результаты шокировали исследователей и природоохранные организации. В своем заявлении Дэвид Ярнольд, президент и руководитель Национального Одюбоновского общества, назвал полученные результаты «полномасштабным кризисом».

Специалистам уже давно известно, что некоторые виды птиц подвержены риску вымирания. Но новое исследование, основанное на широком исследовании более 500 видов, показало большие потери даже среди таких традиционно нередких птиц, как малиновки и воробьи. Вероятных причин тому много, но наиболее важные из них – потеря среды обитания и повсеместное использование пестицидов. Исследователи заявили, что люди провоцируют исчезновение птиц, расчищая земельные участки и постоянно используя пестициды, а также позволяя гулять домашним кошкам. Потеря среды обитания, по-видимому, является здесь самой большой проблемой. Расчищая леса и пастбища для строительства зданий, дорог и ферм, люди вторглись в экосистемы, в которых жили птицы. А использование неоникотиноидов не только отравляет птиц, но и уничтожает насекомых, лишая птиц их основного питания. Неоникотиноиды, кроме того, затрудняют набор веса, необходимого певчим птицам для миграции, из-за чего те значительно задерживаются. Кошки, по оценкам, убивают более миллиарда птиц в США ежегодно. Полученные результаты соответствуют другим исследованиям, указывающим на резкое снижение численности насекомых и амфибий и в целом масштабное ухудшение состояния окружающей среды. «Европа переживает аналогичную потерю птиц, также среди распространенных видов, – рассказал доктор Гастон из Эксетерского университета. – Цифры в целом сопоставимы».

И хотя изменение климата сыграло лишь небольшую роль в потере птиц, исследователи заявили, что в предстоящие годы оно, вероятно, станет куда большей угрозой, поскольку поднимающиеся моря затопят прибрежные среды обитания, а более частые и сильные лесные пожары опустошат леса.

Обычные виды птиц жизненно важны для экосистем, поскольку контролируют количество насекомых-вредителей, опыляют цветы, распространяют семена и восстанавливают леса. Когда эти птицы исчезнут, их места обитания не станут прежними. Авторы исследования согласились, что власти могут помочь в спасении популяции птиц, если примут законодательство по сохранению федеральных земель и ограничению использования пестицидов. Любители птиц, по их словам, могут помочь, держа своих кошек в помещениях, употребляя органическую пищу, чтобы уменьшить использование пестицидов, и принимая участие в исследованиях. Огромное количество птиц умирает ежегодно после того, как залетает в окна: есть способы сделать стекла более заметными для них.

Но есть и хорошие новости: исследователи обнаружили, что популяция белоголовых орланов в безопасности благодаря запрету ДДТ, а соколов – выросла на 33%. Численность водоплавающих птиц также увеличилась за последние полвека благодаря таким мерам, как закон о контроле загрязнения воды 1972 года, который помог сохранить водно-болотные угодья.