«Игра престолов», «Дрянь» и «Чернобыль»: победители «Эмми-2019»

Церемония вручения премии «Эмми-2019» прошла в Лос-Анджелесе. На ней «Игра престолов» в четвертый раз забрала награду за лучший драматический сериал, завершив свой восьмисезонный пробег на высокой ноте, а «Дрянь» взяла четыре приза, в том числе за лучшую комедию.

Среди других победителей оказался «Чернобыль» («Лучший мини-сериал»). Интерактивный проект «Черного зеркала», названный «Брандашмыгом», наградили за лучший телефильм. Так, больше всего наград вновь собрал телеканал HBO – 34. За ним находится Netflix с 27 победами, тогда как сериалы стримингового сервиса Amazon собрали 15 статуэток. Худший результат в истории показали четыре крупнейших американских телеканала: ABC, CBS, Fox и NBC. В общей сумме они собрали всего 16 призов.

Лучшая мужская роль в драматическом сериале досталась Билли Портеру из «Позы», а женская – Джоди Комер из «Убивая Еву». Лучшим комедийным актером стал Билл Хейдер за свой сериал «Барри», а актрисой – Фиби Уоллер-Бридж за «Дрянь».

Лучшие роли в мини-сериале или телефильме взяли Джаррель Джером («Когда они нас увидят») и Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»). Лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или телефильме получил Бен Уишоу за «Чрезвычайно английский скандал», а женскую – Патриша Аркетт за «Притворство».

Остальной список победителей можно посмотреть здесь.