Единый список террористических организаций предлагает сформировать Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает парламентариям Евразийского континента сформировать единый список террористических и экстремистских организаций, а также разработать правовую базу по борьбе с онлайн-продажей наркотиков. Об этом он заявил во вторник в столице в ходе IV совещания спикеров парламентов стран Евразии.

«Следует сплотить ряды внутри межпарламентского сообщества и повысить эффективность совместной работы на законодательном тренде. Большой пласт деятельности лежит в части гармонизации правовых актов, так, важно разработать общее определение терроризма, сформировать единый список террористических, экстремистских организаций, организованных международных преступных группировок», - заявил Назарбаев.

Также, по его мнению, видится актуальной работа по разработке правовой базы при переходе мировой экономики в новую цифровую эпоху, эру искусственного интеллекта.

«Следует поставить законодательный заслон продаже наркотиков через интернет с использованием электронных и криптокошельков. Одновременно необходимо не поддаваться соблазну политизировать международный парламентаризм, к примеру, исключая из диалога не или иные государства. Согласитесь, что это контрпродуктивно», - отметил первый президент Казахстана.