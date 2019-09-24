FlyArystan планирует запустить рейсы в Москву

Казахстанский бюджетный авиаперевозчик FlyArystan планирует начать в IV квартале текущего года полеты в Москву сразу из трех крупных казахстанских городов, сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

«В частности, с российской столицей будут связаны по воздуху Актобе, который в свою очередь будет соединен к тому времени рейсами с Уральском, Атырау, Актау, Кызылордой, Шымкентом, Петропавловском и Костанаем. Также в Москву можно будет попасть из Нур-Султана и Караганды», - говорится в сообщении.

При этом пока не определено, какой именно московский аэропорт будет выбран для приема самолетов лоукостера. Ранее Air Astana объявила о переводе своих московских рейсов из Шереметьево в Домодедово с 27 октября 2019 года.

Глава Air Astana Питер Фостер не исключает, что FlyArystan может стать в будущем отдельным авиаперевозчиком.

«Этот момент важен, поскольку количество частот и назначенных авиаперевозчиков между Москвой, Нур-Султаном и Алматы всегда было предметом переговоров между российской и казахстанской стороной, в том числе после ухода с рынка российской «Трансаэро», - отметили в посольстве.