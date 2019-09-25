Минфин рассматривает предложение по снижению пенсионного возраста для женщин

Министерство финансов рассматривает предложение, озвученное в рамках национального совета общественного доверия о снижении пенсионного возраста для женщин. Но, как признался журналистам в среду в кулуарах мажилиса первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, продолжительность жизни растет, и необходимо смотреть на устойчивость пенсионной системы.

«Мы недавно приняли изменения в законодательство, которые в течение 10 лет поднимают пенсионный возраст женщин с 58 до 63 каждый год по полгода. В настоящее время эти нормы реализуются. Мы услышали это предложение (о снижении пенсионного возраста для женщин – V), но во всем мире идет обратный процесс, во всем мире женщины выходят на пенсию в 65-67 лет, потому что уровень и продолжительность жизни населения в мире повышается, улучшается», - сказал Смаилов.

Он заверил, что все предложения, озвученные в рамках Нацсовета, взяты на рассмотрение правительства, и каждое министерство отрабатывает по своему направлению, в частности, по пенсионному возрасту.

«По снижению тоже будем смотреть, но здесь проблема в том, что у нас продолжительность жизни так же, как и во всем мире, растет, и доля населения старше 65 лет тоже растет. Мы пересекли 70 порог, когда возраст порядка 7% населения превышает 65 лет. По стандартам ООН это считается стареющим населением. С каждым годом у нас все больше и больше населения в преклонном возрасте и, если мы хотим, чтобы наша пенсионная система была стабильной и могла обеспечить достойную жизнь для пенсионеров, то мы должны смотреть на устойчивость всей системы. Сколько граждан в работоспособном возрасте работает, сколько мы должны граждан обеспечить за счет пенсионной системы. Все эти анализы и соотношения нас привели к тому, что мы приняли то законодательство, которое мы приняли», - резюмировал Смаилов.

Напомним, в начале сентября в ходе первого заседания национального совета общественного доверия общественный деятель Жанибек Кожык предложил президенту пересмотреть пенсионный возраст в Казахстане и «остановиться на возрасте 55-60 лет».