В столичный онкоцентр приостановили поставку лекарств из-за долга в 1,9 млрд тенге

Медицинские организации Казахстана задолжали СК «Фармация» за лекарства 17,7 млрд тенге, сообщили в пресс-службе компании. Здесь отмечают, что ситуация может привести к срывам поставок лекарств в целом. С акиматами уже ведется соответствующая работа, в том числе по онкоцентру столицы, которому приостановили поставку медпрепаратов из-за долга в 1,9 млрд тенге.

«С начала года больница уже получила лекарства на сумму 1,6 млрд тенге. За весь период 2019 года онкоцентр оплатил за полученные лекарственные средства 792 млн тенге, из которых 531 млн тенге оплачено только после вынужденного прекращения поставок», - сообщил исполняющий обязанности председателя правления «СК-Фармация» Берик Шарип.

Он отметил, что как только акимат города даст гарантию, что задолженность будет погашена, поставки возобовят.

«С момента приостановки поставок мы вели активную работу. Мы понимаем, что нельзя оставлять пациентов без лечения. Акимат обещает дать нам гарантийное письмо, что до конца года задолженность за лекарства за 2019 год будет погашена. Как только мы письмо получим, мы сразу возобновим поставку, препараты для отгрузки уже готовы», - сказал Шарип.

Он отметил, что за период 2016-2018 годы онкоцентр имеет просроченную задолженность перед СК-Фармация в размере 1,3 млрд тенге. В текущем году договор со столичным онкологическим диспансером заключен на 2 млрд тенге.

Всего, по словам руководителя единого дистрибьютора, задолженность медицинских организаций по всей республике за уже полученные лекарства составила 17,7 млрд тенге, в том числе долг прошлых лет за период с 2016 по 2018 годы составляет 2,7 млрд тенге.

«Ситуация непростая. Сейчас нам уже нечем платить поставщикам за те лекарства, которые мы уже получили, и, более того, давно отгрузили в больницы, что в свою очередь может привести к срывам поставок лекарств в целом по республике», - сказал он.

В настоящее время единым дистрибьютором ведется работа со всеми акиматами по погашению сформировавшейся дебиторской задолженности.