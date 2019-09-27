Антикоррупционная служба подтвердила информацию о задержании чиновника
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Замакима Алматинской области водворен в СИЗО
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров задержан и водворен в следственный изолятор, сообщил в кулуарах парламентских слушаний первый зампред Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

«Господин Манзоров, заместитель акима Алматинской области, действительно задержан. Мы это подтверждаем. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания», - цитирует Бектенова агентство Sputnik Казахстан.

Он сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о квалификации деяний Манзорова.

«Остальная информация пока к разглашению не подлежит. Вы знаете, есть понятие «тайна следствия», есть требование Уголовного-процессуального кодекса. Как только информация появится, мы сразу же доведем до сведения СМИ», - сказал Бектенов.

Ранее информация о задержании Манзорова появилась в соцсетях. Однако ни один из официальных органов не подтверждал это. В областной администрации агентству Sputnik Казахстан заверили, что Манзоров находится в командировке.

На пост замакима Багдат Манзоров перешел с должности главы управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматы в июле 2019 года.

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