Замакима Алматинской области водворен в СИЗО

Заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров
задержан и водворен в следственный изолятор, сообщил в кулуарах парламентских
слушаний первый зампред Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.
«Господин Манзоров, заместитель акима Алматинской области, действительно задержан. Мы это подтверждаем. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания», - цитирует Бектенова агентство Sputnik Казахстан.
Он сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о квалификации деяний Манзорова.
«Остальная информация пока к разглашению не подлежит. Вы знаете, есть понятие «тайна следствия», есть требование Уголовного-процессуального кодекса. Как только информация появится, мы сразу же доведем до сведения СМИ», - сказал Бектенов.
Ранее информация о задержании Манзорова появилась в соцсетях. Однако ни один из официальных органов не подтверждал это. В областной администрации агентству Sputnik Казахстан заверили, что Манзоров находится в командировке.
На пост замакима Багдат Манзоров перешел с должности главы управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматы в июле 2019 года.
Loading...