На ликвидацию возгорания ушло 5 дней
  • 128
Пожар в Баянаульском нацпарке полностью потушен – КЧС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА POLITSIB.RU

Пожар в Баянаульском национальном парке полностью потушен спустя 5 дней.

Как сообщили в комитете по ЧС МВД РК, пожар ликвидирован сегодня в 18:05.

Напомним, что возгорание сухой травы и леса произошло на территории нацпарка 22 сентября. По данным ДЧС области, в регионе произошло сразу несколько пожаров: в кварталах 43, 44, 48, 49 на территории Баянаульского нацпарка, а также в Бирликском, Каратомарском, Куркелинском, Кызылтауском, Аксанском сельских округах. Возгорания в сельских округах были потушены 22-23 сентября, возгорание в нацпарке удалось локализовать вечером 24 сентября. В КЧС сообщали, что площадь пожара составила 93 га.

В акимате Павлодарской области заявляли, что из-за сильного ветра огонь шел низом, и сгорели только сухостой и валежник, а лес остался нетронутым.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
Новости
В центре столицы и Алматы - скопление силовиков
Новости
Минфин рассматривает предложение по снижению пенсионного возраста для женщин
Новости
С 2025 года Казахстан может полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов
Новости
10 военнослужащих пострадали в результате взрыва на полигоне близ Арыси
Новости
В Казахстане за 4 дня задержали более 50 политактивистов