Пожар в Баянаульском нацпарке полностью потушен – КЧС

Как сообщили в комитете по ЧС МВД РК, пожар ликвидирован сегодня в 18:05.

Напомним, что возгорание сухой травы и леса произошло на территории нацпарка 22 сентября. По данным ДЧС области, в регионе произошло сразу несколько пожаров: в кварталах 43, 44, 48, 49 на территории Баянаульского нацпарка, а также в Бирликском, Каратомарском, Куркелинском, Кызылтауском, Аксанском сельских округах. Возгорания в сельских округах были потушены 22-23 сентября, возгорание в нацпарке удалось локализовать вечером 24 сентября. В КЧС сообщали, что площадь пожара составила 93 га.

В акимате Павлодарской области заявляли, что из-за сильного ветра огонь шел низом, и сгорели только сухостой и валежник, а лес остался нетронутым.