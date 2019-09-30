14,2 млн тонн зерна намолочено в Казахстане – МСХ

На сегодняшний день Казахстан собрал 14,2 млн тонн зерна и зерновых культур при средней урожайности 11,5 центнеров с гектара, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. При этом он констатировал, что ожидания по урожаю в этом году ниже, чем планировалось. И если в прошлом году валовый сбор составил 20,3 млн тонн, то в этом ожидается лишь порядка 17 млн тонн.

«По оперативным данным областей, на сегодняшний день убрано 2,4 млн га, что составляет 81,4% от уборочной площади. Намолочено сегодня 14,2 млн тонн зерна и зерновых культур. Средняя урожайность по республике составляет 11,5 центнера с гектара», - сказал Сапаров.

Он признал, что год непростой, и «ожидания урожая ниже, чем планировали на самом деле».

«В прошлом году валовый сбор зерна составил 20,3 млн тонн. В этом году мы планируем собрать порядка 17 млн, это на 3 млн меньше, где-то на 15%. В связи с тем, что была аномальная жара с 1 июля. Особенно самый зерновой регион – Костанайская область, почти 8 районов сгорело. Там сейчас идет уборка 3-4 центнера с гектара. Поэтому есть снижение. В целом мы посевную кампанию провели в оптимальные сроки. Все, что необходимо со стороны правительства, было оказано, проблем нет. Технологии все соблюдали…. С 1 июля немножко проблема была с осадками. Из-за этого у нас снижение пошло», - констатировал первый вице-министр.

Ранее в МСХ сообщали, что из-за погодных условий снижен прогноз по урожаю зерна до 18-18,5 млн тонн.