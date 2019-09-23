МСХ снизило прогноз урожая зерна до 18-18,5 млн тонн

Из-за погодных условий снижен прогноз по урожаю зерна до 18-18,5 млн тонн, сообщил журналистам в кулуарах заседания правительства в понедельник министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«По оперативной информации на сегодняшний день, мы на 1,2 млн меньше собрали. Но итоговые цифры покажут, когда мы полностью соберем урожай. Еще идет уборка, на сегодняшний день мы собрали 70% урожая…. Мы ожидаем (урожай – V) где-то в районе 18-18,5 млн», - сказал Омаров.

Он также отметил, что пока погода стоит хорошая, поэтому уборку планируется завершить по плану до конца сентября.

Напомним, ранее в МСХ говорили, что ожидают урожай 2019 года на уровне 2018 года, а это 20,3 млн тонн.