Цена на нефть Brent показала максимальное квартальное падение в 2019 году

Цена на нефть марки Brent в III квартале показала самое крупное падение по сравнению с предыдущими двумя кварталами этого года. Как пишет РБК со ссылкой на Reuters, это связано обострением торговой войны между США и Китаем.

В III квартале цена на Brent упала на 8,7%, что стало худшим показателем с IV квартала прошлого года, когда цена на нефть этой марки упала на 35%. Цена на нефть марки WTI за III квартал 2019 года также показала падение – на 7,5%.

Reuters называет причиной торговую войну между Вашингтоном и Пекином, а также атаку дронов на объекты нефтяной компании Саудовской Аравии – после этой атаки добыча нефти странами, входящими в ОПЕК, упала до восьмилетнего минимума. В сентябре добыча составила 29,8 млн баррелей в сутки, что на 750 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в августе.

Агентство прогнозирует, что в этом году цены на останутся на стабильном уровне, а шоковые для рынка события противодействуют снижению спроса. Аналитики считают, что в 2019 году нефть марки Brent составит в среднем $65,19 за баррель, а WTI – $57,96.

