Выпущенная КНДР ракета достигла японской территории

Утром в среду КНДР провела два пуска. Япония считает, что это были баллистические ракеты, а это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН, одна из ракет при этом достигла японской экономической зоны, сообщает РИА Новости .

Первый пуск, по данным Токио, был проведен в 7:17, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Второй состоялся через 10 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии со стороны префектуры Симанэ. Ущерб воздушным и морским судам нанесен не был.

В связи с этим правительство Японии заявило протест Северной Корее.

«Подобные пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций ООН, мы заявили решительный протест и осуждаем их. Мы созываем заседание национального Совета безопасности, на котором обсудим ситуацию и меры», - заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ журналистам, его выступление транслировал телеканал NHK.

Абэ добавил, что они «по-прежнему находятся в тесном взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с Соединенными Штатами, и принимая повышенные меры безопасности, сделаюм все для защиты безопасности народа».