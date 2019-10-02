В мошенничестве в особо купном размере подозревают замакима Алматинской области

«Действия Манзорова квалифицируются по статье 190 часть 4 пункту 2 Уголовного кодекса - мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Следователем направлено ходатайство в прокуратуру об избрании меры пересечения в виде домашнего ареста. Остальная информация согласно требованиям УПК в настоящий момент обсуждению не подлежит», - заявил Бектенов, отметив, что досудебное расследование продолжается.

Межу тем по данным газеты «Время», в 2018 году к услугам тогдашнего начальника УГАСК Манзорова обратились два предпринимателя, которые еще в 2014 году приобрели крупный земельный участок площадью 1,8 га в микрорайоне «Жайлау» (ныне «Галамат») и решили через УГАСК сменить его целевое назначение с коммерческого на ИЖС. Манзоров решил им помочь в этом, но взамен якобы попросил 30 соток с этого участка. После этого состоялась сама сделка - требуемые 0,3 га были переписанына Айгерим Манзорову, дочь госслужащего. Сделку оформили так, будто бы за этот участок покупатель передал продавцу 7,2 млн тенге. Только мае 2019-го постановлением акима Алматы целевое назначение участка было изменено, но не на индивидуальное жилищное строительство, как того хотели предприниматели, а на кемпинг.

Ранее информация о задержании Манзорова появилась в соцсетях. Однако ни один из официальных органов не подтверждал это. позже в антикоррупционной службе сообщили, что заместитель акима Алматинской области задержан и водворен в следственный изолятор. При этом указывалось, что рассматривается вопрос о квалификации деяний Манзорова.

На пост замакима Багдат Манзоров перешел с должности главы управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматы в июле 2019 года.