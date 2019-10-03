Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics прекращает производство смартфонов в Китае и закрывает там единственно оставшийся завод – в городе Хойчжоу в провинции Гуандун, пишет «Коммерсантъ» .

Это решение принято на фоне жесткой конкуренции с местными производителями смартфонов, замедления темпов роста китайской экономики и продолжающейся торговой войны между Китаем и США.

Аналитики отмечают, что «в Китае люди покупают бюджетные смартфоны местных брендов и премиальные смартфоны Apple или Huawei», поэтому у Samsung «мало надежды на то, чтобы восстановить свою долю там».

Samsung Electronics в прошлом году остановила производство смартфонов на китайских заводах. Оставался только в городе Хойчжоу. Летом корпорация сообщила о сокращении производства и числа сотрудников на этом заводе. По данным компании Counterpoint, в первом квартале доля Samsung на китайском рынке смартфонов упала до 1% (для сравнения, в 2013 году она достигала 15%).