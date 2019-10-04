Врачей в Атырау подозревают в убийстве новорожденного ребенка

Врачи в Атырау подозреваются в том, что поместили в холодильную камеру новорожденного ребенка, после чего он скончался, сообщил в пятницу заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.

Кабдула в ходе брифинга о коррупционных преступлениях в сфере здравоохранения сообщил о расследовании, которое проводится в Атырауской области в отношении должностных лиц областного перинатального центра. По его словам, в результате расследования коррупционных правонарушений, было установлено другое преступление.

«Сотрудники здравоохранения, призванные соблюдать клятву Гиппократа, подозреваются в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру. По результатам специальных оперативных мероприятий установлено, что младенец после рождения по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был живой. После подачи ребенком признаков жизни врачи, при наличии реальной возможности, вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин таких действий врача послужили заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы», - сообщил Кабдула на брифинге.

Он проинформировал, расследование проводится по статье «Убийство», под стражу заключены директор перинатального центра и врач, который принимал роды.